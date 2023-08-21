В Дании назвали условия использования Украиной истребителей F-16

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Министр оборона Дании Якоб Эллеман-Енсен заявил, что Украина сможет использовать истребители F-16 только на своей территории. Об этом сообщает агентство Ritzau.
Он также добавил, что цель поставок военных самолётов – помочь Украине вытеснить противника со своих территорий, а не напасть на Россию.
Премьер-министр Меттер Фредериксен выразила надежду на то, что другие страны последуют примеру Дании, которая первая договорилась с Украиной о поставках истребителей F-16.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Нидерланды и Данию. Ему удалось договориться о поставках 42 истребителей от Нидерландов и 19 от Дании. Однако позднее французский политик Флориан Филиппо заявил, что Нидерланды оставят все самолёты себе, поскольку их Зеленскому пообещал премьер-министр Марк Рютте, который явно проиграет в предстоящих выборах. А «Партия свободы», которая по мнению политика одержит победу, выберет мир и не станет снабжать Украину вооружением.
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Премьер-министр Меттер Фредериксен выразила надежду на то, что другие страны последуют примеру Дании, которая первая договорилась с Украиной о поставках истребителей F-16.
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Анастасия Чинкова