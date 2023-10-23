​В день открытия лесопарка «Лесная опушка» его посетили около 7,5 тыс человек

Фото: Минкульт МО
Почти 7,5 тысяч человек посетили в день открытия лесопарк «Лесная опушка» в посёлке Октябрьский городского округа Люберцы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Лесная опушка» – часть Томилинского лесопарка. Для гостей доступны три тематические локации: центральная, активная и спортивная. Жители увидели концертную программу, стали участниками экологического фестиваля, творческих мастер-классов и забегов.
Каждый смог бесплатно угоститься горячим чаем, пирогами и сладостями, посетить творческие мастер-классы и массовый забег на 3 км.
Ранее сообщалось, что благоустройство части Томилинского леса, примыкающей к поселку Октябрьский, провели по просьбам местных жителей.
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Лора Луганская