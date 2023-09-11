В Дмитрове у школьницы в руках загорелся телефон

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В подмосковном Дмитрове телефон загорелся прямо в руках у ученицы школы №8. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».
Ранее также стало известно, что в хуторе Красный Десант Ростовской области подросток пришел в школу с ножом и ранил четверых взрослых людей. Подростка задержали очевидцы ЧП. Им оказался ученик девятого класса этой же школы. У молодого человека имеется определённое психическое заболевание.
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Элина Позднякова