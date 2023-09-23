В Днепропетровской области прозвучало четыре взрыва

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Четыре взрыва прозвучали в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщили местные СМИ. Ранее в этом регионе, а также в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях объявлялась воздушная тревога.
До этого украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрыве в заливе около Одессы, которому также предшествовали сирены воздушной тревоги, которая в последнее время ежедневно объявляется практически во всех регионах Украины. Например, накануне, 22 сентября сигналы воздушной тревоги звучали в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы.
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Артем Путинцев