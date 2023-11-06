В ДНР назвали гибель помощника главкома ВСУ Залужного сообщением от Зеленского

Советник главы ДНР Ян Гагин прокомментировал гибель помощника главкома ВС Украины Геннадия Честякова под Киевом. Об этом пишет РИА Новости.
Гагин считает, что убийство офицера — это сообщение Залужному от президента Владимира Зеленского.
Он отметил, что между Зеленским и Залужным произошёл раскол, ставший новым полюсом силы и неудобный для действующей власти.
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«Естественно, это никакой не несчастный случай, это убийство. Некий привет от Зеленского. Украинские чиновники стали жрать друг друга, как пауки в банке», — цитирует агентство слова собеседника.
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Диана Аванесян