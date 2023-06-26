В ДНР объяснили, почему Украина не воспользовалась попыткой мятежа в РФ

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Ян Гагин заявил, что решительность России не позволила Украине извлечь пользу из попытки мятежа
Быстрота и своевременность принятия решений в истории с попыткой мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не позволили Украине воспользоваться событиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника врио главы ДНР Яна Гагина.
По его словам, что в сложившейся ситуации граждане РФ сплотились вокруг российского лидера. Он подчеркнул, что руководству страны удалось избежать худшего развития событий.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Киеве Зеленского обвинили в узурпации власти.
«Был сохранен мир, а самое главное - все было сделано вовремя, противник не успел воспользоваться всерьез этим окном возможностей для введения смуты, а самое главное - для интервенции. Это было бы самое страшное», - уточнил Гагин.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Киеве Зеленского обвинили в узурпации власти.
Татьяна Лаврова