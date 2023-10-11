В ДНР раскрыли главный страх Зеленского, из-за которого он не хочет завершать конфликт

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Глава Украины Владимир Зеленский не хочет завершать конфликт в стране в страхе быть осужденным за военные преступления и коррупция, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в интервью для «РИА Новости».
«Я тут с ним абсолютно спорить не стану, потому что, естественно, и для него, и для его кабинета, его всей банды выгодно оставаться на месте и выгодно, чтобы война продолжалась, потому что как только закончится война, я предполагаю, что этих людей будут судить. Их будут судить по законам Украины, за военные преступления перед Российской Федерацией, народом Донбасса, в том числе и за преступления перед народом Украины», - прокомментировал ситуацию Гагин.
Ранее Зеленский заявил, что намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году.
«В 2024 году, если конфликт продолжится, и если выборы будут проведены, я никогда в жизни не оставлю свою страну», - отметил нынешний глава Украины.
При этом, по словам Гагина, когда российско-украинский конфликт завершится, то Зеленского уничтожит его собственный народ.
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