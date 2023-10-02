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Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Великая Отечественная война все еще продолжается, в интервью «РИА Новости».
«Ну вот, бывший министр юстиции Канады наконец-то официально признал, что Канада после Великой Отечественной войны стала прибежищем нацистских преступников. Да, это действительно так. Так что Великая Отечественная война не закончилась, она продолжается», - прокомментировал ситуацию Гагин.
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