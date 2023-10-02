В ДНР считают, что Великая Отечественная война все еще продолжается

«Независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности гарантируются равенство прав и свобод каждого, в том числе безопасность каждого», - сказано в заявлении администрации.

ТАСС пишет, что администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева раскрыла детали планов реинтеграции армян Карабаха.По планам, «управление на территориях проживания армян осуществляется посредством специальных представительств президента Азербайджана». Жителей могут привлечь к работе специальных представительств. На основе выборов сформируют муниципалитеты.Армянскому населению Карабаха гарантируют право на сохранение и развитие культуры, вероисповедание и армянский язык.Ранее сообщалось, что в Армению из Нагорного Карабаха уже переехали 70,5 тысяч человек. По информации из открытых источников, население непризнанной Нагорно-Карабахская республики составляло более 150 тысяч человек, 99,7 процентов из которых – армяне.При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что совсем скоро в НКР совсем не останется армян.