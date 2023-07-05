В ДНР заявили о начале третьей волны контрнаступления ВСУ

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Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский завил, что ВСУ начали третью волну контрнаступления, чтобы показать успехи к грядущему саммиту НАТО.
Кимаковский отметил, что в новую волну наступления ВСУ пошли для того, чтобы продемонстрировать успехи на линии боевого соприкосновения перед грядущим саммитом НАТО в Вильнюсе.
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Анастасия Крестьянова