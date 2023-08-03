В ДНР заявили о сокращении поставок западной техники на Украину

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Советник Врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что на территорию Украины сократились поставки западной военной техники. Об этом пишет издание РИА Новости.
Гагин также выразил сомнения относительно поставок Украине боевых самолетов. Он отметил, что потеря истребителей ударит по военной промышленности США, на что они наверняка не готовы пойти. Практически все страны возмущаются необходимостью продолжать оказывать Киеву помощь, заключил он.
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Анастасия Крестьянова