В Долгопрудном представили «Золотой стандарт» для наблюдателей на выборах

Фото: администрация г. о. Долгопрудный
В Долгопрудном провели обучающий семинар для подмосковных общественных наблюдателей на выборах в Единый день голосования.
На семинаре презентовали «Золотой стандарт», разработанный Общественной палатой России. Это свод правил, которым должен следовать наблюдатель на избирательных участках. В документе пошагово расписан порядок действий наблюдателя в ходе трёхдневного голосования.
Участниками семинара стали те, кто выступит в роли наблюдателей на выборах впервые. Эксперты рассказали об организации и проведении общественного наблюдения, рассмотрели вопросы правового регулирования статуса общественного наблюдателя, ответили на вопросы присутствующих.
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Участниками семинара стали те, кто выступит в роли наблюдателей на выборах впервые. Эксперты рассказали об организации и проведении общественного наблюдения, рассмотрели вопросы правового регулирования статуса общественного наблюдателя, ответили на вопросы присутствующих.
«На семинарах замечаю рост числа желающих принять участие в общественном наблюдении. В ходе обучения я как юрист делаю уклон на изучение правового регулирования статуса общественного наблюдателя. Ведь главная задача общественного наблюдения – обеспечить прозрачность предстоящих выборов и законность их итогов», – поделился председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области, член Штаба по наблюдению за выборами Сергей Леонов.Во время проведения выборов штаб будет работать круглосуточно. Также будет функционировать горячая линия для граждан по вопросам избирательного процесса и оперативной фиксации его возможных нарушений.
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Лора Луганская