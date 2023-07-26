В долине реки Вязёмки впервые обнаружили редчайший гриб

Фото: Минэкологии МО / Д. Юдин
На особо охраняемой природной территории местного значения «Долина реки Вязёмки» в Одинцовском городском округе нашли трутовик разветвлённый, внесённый в Красные книги России и Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минэкологии.
Гриб имеет необычную форму – он состоит из многих сросшихся грибочков. Кроме того, у него внушительные размеры – до 50 см в диаметре.
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