В Дубне запустили производство редкого импортозамещающего препарата от ВИЧ

Фото: ПСК Фарма
Ралтегравир включён в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов, а также в примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. Это редкое и одно из самых дорогих лекарств для лечения вируса иммунодефицита человека. Запуск производства в Подмосковье повысит его доступность.
«Препарат сегодня крайне востребован, но на него сохраняется высокая цена. Это связано с технологией производства, и с тем, что в России, помимо «ПСК Фарма», его выпускают всего две компании. Расширение числа производителей позволит сделать эту продукцию более доступной. Запуская производство препарата, компания «ПСК Фарма» вносит весомый вклад в импортозамещение важнейших лекарств», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Это второй с начала года препарат для терапии ВИЧ, выведенный «ПСК Фарма» на российский рынок. Ранее компания получила регистрационное удостоверение на антиретровирусный препарат ритонавир для терапии ВИЧ-инфекции у взрослых и детей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье появился Центр профилактики и борьбы со СПИДом.