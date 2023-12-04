В Думе рассказали о возрождении службы СМЕРШ в России

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Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев в своем телеграм-канале заявил, что РФ возродила на новых территориях службу контрразведки СМЕРШ.
Отмечается, что созданная служба работает по принципу советской военной контрразведки. По словам парламентария, аналогичная структура должна действовать и в регионах РФ.
Гурулев добавил, что «разговаривал с Дальним Востоком, где базируются российские подводные ядерные лодки и корабли», которым также грозит опасность. Депутат подчеркнул, что по этим причинам следует иначе подходить к вопросам безопасности.
Напомним, «СМЕРШ» (сокращение от «Смерть шпионам!») принадлежало структурам советской контрразведки в годы Второй мировой войны — с 1943 по 1946 год.
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Гурулев добавил, что «разговаривал с Дальним Востоком, где базируются российские подводные ядерные лодки и корабли», которым также грозит опасность. Депутат подчеркнул, что по этим причинам следует иначе подходить к вопросам безопасности.
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Екатерина Коршунова