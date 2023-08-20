В Египте заявили о росте интереса к изучению русского языка

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Интерес к русскому языку и культуре в Египте набирает обороты, заявил филолог и заведующий кафедрой русского языка в египетском университете Айн-Шамс Мухаммед Наср аль-Гебали.
«Интерес к русскому языку действительно возрастает», — цитирует аль-Гебали РИА Новости.Он указал, что число студентов в Египте, изучающих русский язык, увеличивается не только из-за перспектив трудоустройства, но и из-за желания углубить свои знания о российской культуре.
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