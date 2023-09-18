В ЕК рассказали, как Украина вступит в ЕС

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Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что ЕС не будет упрощать процедуру вступления Украины в союз даже в том случае, если Киев пойдет на дипломатичское урегулирование конфликтв на Украине. Об этом он заявил в эфире радио Sud Radio.
Прежде сообщалось, что подготовка Евросоюза к расширению идет полным ходом. В настоящее время, сообщество разрабатывает договоры, которые заключит со странами, которые вступят в союз.
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