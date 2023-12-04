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В ЕК заявили, что сделали все возможное по членству Украины в Евросоюзе

В ЕК заявили, что выполнили задачу, рекомендовав начать переговоры с Украиной
04 декабря 2023, 15:28
Фото: iStock/keremberk

Фото: iStock/keremberk

Представитель Еврокомиссии заявила, что ЕК выполнила свою задачу, рекомендовав начать переговоры с Украиной по членству в Евросоюзе. Об этом представитель ЕК сообщила на брифинге в Брюсселе.

По мнению представителя Еврокомиссии, все следующие шаги должны делать государства союза. Отмечается, что в Комиссии уверены, что Украина выполнила практически все требования, которые необходимы для начала переговоров.

Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет ветировать вступление Украины в Евросоюз, по причине того, что правила ЕС не предполагают возможности вето по таким вопросам. Орбан также подчеркнул, что Венгрия предлагает не выносить вопрос о вступлении Украины в Европейский союз на повестку саммита в декабре.

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В Словакии сделали очень неожиданное признание о России
Вице-спикер Блаха: словаков никто и никогда не заставит ненавидеть Россию
04 декабря 2023, 15:51

Фото: iStock/Derek Brumby

Граждан Словакии никто и никогда не сможет заставить ненавидеть Россию. С таким заявлением выступил заместитель председателя парламента Словакии Любош Блаха после конференции, посвященной левым взглядам, которая прошла в Чехии.
«В Чехии я сказал это открыто: словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию. Когда я сказал, что словаки не будут посылать оружие Украине, меня прервали мощные аплодисменты», - написал Блаха в соцсетях.

Он подчеркнул, что в Словакии поддерживают историческую память и помнят жертв Второй мировой войны. Отметим, что его поездка в Чехию стала первым заграничным визитом после назначения на пост вице-спикера парламента Словакии.

Ранее министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар заявлял, что Словакия выступит против включения в санкционный список Евросоюза пункта о топливе для атомных электростанций.

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#память
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#словакия
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Политолог Погосян заявил о губительности для Армении её дискредитации ОДКБ
04 декабря 2023, 15:46

Фото: istockphoto.com/irgit

Армянский политолог Бениамин Погосян заявил, что подход, при котором Армения стремится убедить своих граждан в ненужности ОДКБ, может быть губителен для неё самой.
Как пояснил эксперт, если Армения действительно выйдет из организации, то лишиться её защиты, что оставит страну один на один с серьёзными вызовами своей безопасности.

«Нейтральный статус ограничивает возможности минимизации рисков, связанных с давлением со стороны Баку и Анкары», – приводит RuNews24.ru слова специалиста.

Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков негативно оценивал ситуацию, при которой Армения может покинуть ОДКБ. При этом, он отмечал, что хуже ухода Армении из ОДКБ только тот вариант, при котором она, будучи членом организации, стане союзником Запада.

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#армения
#политолог
#мнение
#политика
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Жители Венесуэлы проголосовали за присоединение двух третей соседней страны
В Венесуэле за присоединение Гайана-Эссекибо проголосовали более 95% граждан
04 декабря 2023, 15:26

Фото: istock / rarrarorro

Граждане Венесуэлы выступили за присоединение региона Эссекибо в северо-восточной части Южной Америки. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на избирательную комиссию страны.

«Исторический референдум, который поставил на ноги Венесуэлу. Венесуэльский народ высказался громко и ясно, эта победа принадлежит всему народу Венесуэлы», — заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро во время празднования итогов референдума.
Мадуро отметил, что споры по поводу территорий между Венесуэлой и Гайаной длятся уже больше ста лет. Споры затрагивают территории площадью 159 500 квадратных километров к западу от реки Эссекибо, составляющая около двух третей территории Гайаны.

Он также отметил, что результаты референдума стали полным успехом Венесуэлы и демократии.

Ранее сообщалось, что в Перу во время вооруженного нападения на шахту погибли девять человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#страны
#референдум
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В России утвердили стратегию развития отрасли связи
Мишустин: правительство утвердило 12-летнюю стратегию развития отрасли связи
04 декабря 2023, 15:18

фото: сайт Кремля

Премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ утвердило стратегию отрасли связи до 2035 года. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.
По словам Мишустина, соответствующее распоряжение отдал глава государства Владимир Путин.Он также добавил, что россиянам будут оказаны качественные услуги связи, вне зависимости от региона их проживания и местности. 
 
Премьер-министр заверил, что подписанный документ позволит совершенствовать отрасль связи в ближайшие 12 лет. В эту сферу будут внедряться современные и инновационные решения. 
 
Прежде Михаил Мишустин сообщил, что правительство подписало бюджет на три года. Он обратил внимание на то, что средства в казну должны начать поступать с начала будущего года. 

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#владимир путин
#бюджет
#правительство
#михаил мишустин
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Путин впервые прибыл на выставку «Россия» на ВДНХ
04 декабря 2023, 14:56

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин приехал на выставку «Россия» на ВДНХ, где он будет участвовать в церемонии награждения премией «Волонтёр года» в рамках форума «Мы вместе».
Масштабная выставка будет работать до апреля 2024. На площадках ВДНХ в Москве представлено более 130 экспозиций. Участие в мероприятии примут участники из разных стран мира. 

Прежде пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин впервые посетит выставку 4 декабря с момента ее открытия. 
 
Ранее сообщалось, что двухмиллионный посетитель выставки получил подарок в виде экскурсии на Саяно-Шушенскую ГЭС. Помимо основного приза, жителю Казани и его супруге будет оплачена поездка и 3-х дневное проживание в гостиничном комплексе.

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#россия
#владимир путин
#вднх
#дмитрий песков
#выставки
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Медведчук: Украина, выбрав западный вектор, стала самой бедной страной Европы
04 декабря 2023, 14:25

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинский оппозиционер, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Украина, выбрав западный вектор развития, начала резко беднеть и стала самой бедной страной Европы. Об этом оппозиционер написал в своей статье на сайте «Другая Украина».
Медведчук отметил, что в нынешнем году Украина под руководством Владимира Зеленского в полной мере ощутила на себе комплекс мер «европейского добрососедства» в торгово-экономической сфере. По его словам, украинцам был навязан ложный и заведомо проигрышный концепт вектора Европы по экономической интеграции.

Оппозиционер добавил, что миф о резком увеличении богатства Украины из-за выбранного курса на Европейский союз глубоко распространен на Западе. Однако, по его мнению, ничего общего с правдой не имеет.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для «деоккупации Украины».

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#всу
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«Поставит Киев на колени»: в США раскрыли, что ждет Украину без американских денег
Белый дом сообщил, что до конца года у США закончатся средства для помощи Киеву
04 декабря 2023, 14:21

Фото: iStock/ValleraTo

У США до конца текущего года закончатся деньги для финансирования Украины, а это поставит Киев на колени, если не будет одобрен новый пакет помощи американским конгрессом. Об этом конгрессменам заявила директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг, передает Financial Times.
«У нас закончились деньги — и почти нет времени. Перекрытие потока американского оружия и техники поставит Украину на колени на поле боя, не только поставив под угрозу достигнутые Украиной успехи, но и повысив вероятность военных побед России», — написала она в письме лидерам обеих партий.
 
По ее словам, деньги нужны как для поставки вооружения на Украину, так и для подержания ее экономики. Янг объяснила, что если украинская экономика рухнет, то страна больше сможет продолжать борьбу, и все закончится. Конгрессмен уверена, что российский президент Владимир Путин это хорошо понимает, поэтому целенаправленно разрушает экономику Украины, атакуя энергетическую инфраструктуру и экспорт зерна.

Таким образом, она заключила, что выделение дополнительных денег Украине принесет пользу и экономике США.

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#экономика
#владимир путин
#поставки
#вооружения
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Карта центров поддержки участников СВО и их семей
04 декабря 2023, 14:21

Фото: Фотобанк Московской области

С прошлого года в каждом муниципальном округе Подмосковья работают центры поддержки участников СВО и членов их семей.
Для того, чтобы получить помощь, необходим документ, удостоверяющий личность, подтверждающий родство с мобилизованным, а также реквизиты счета для перечисления помощи. Найти адрес и телефон центра в своем городском округе можно на карте.
Центры оказывают помощь в различных вопросах: 
•восстановление и оформление документов для выплат, на которые семья имеет право;

устройство ребёнка в детский сад без очереди и освобождение от платы за садик, обеспечение детей (в том числе студентов) бесплатным горячим питанием, оформление и получение путёвок для детей в оздоровительные лагеря и санатории, запись детей и бесплатное посещение ими секций и кружков, зачисление на бесплатную продлёнку школьников (с 1 по 6 классы);

вызов няни (с детьми сидят участницы проекта губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Активное долголетие», социальная помощь на дому для детей-инвалидов, пожилых родственников, членов семьи с инвалидностью, помощь юриста, нотариуса или адвоката;

психологическая помощь детям и другим членам семьи, запись к врачам, в том числе узкопрофильным специалистам, получение дополнительного профессионального образования и содействие в поиске работы для жён военнослужащих в зоне СВО;

•решение хозяйственно-бытовых вопросов: ремонт бытовой техники, «мужская» работа по дому (мелкий ремонт, перестановка мебели и т.д.), устранение неполадок в работе систем отопления и канализации, уборка придомовых территорий от снега, травы и листьев (по сезону), доставка дров и многое другое.

Специалисты центра поддержки самостоятельно связываются с нужными ведомствами, при необходимости сопровождают обратившихся, если необходимо личное присутствие заявителя. 

Напомним, первоначально центры создавались для помощи семьям мобилизованных. Однако сейчас внимание уделяется близким всех военнослужащих и добровольцев, участвующих в СВО.

«Наша главная задача - забота о ваших семьях. Каждый из вас любит, переживает за своих родителей, жен, детей. Мы это прекрасно понимаем, сделаем все зависящее от нас», – напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, обращаясь к участникам СВО. 

Обращайтесь в центры поддержи участников СВО, позвонив на горячую линию 122. Она работает с 9:00 до 18:00 по будням и с 10:00 до 15:00 в выходные. Также можно написать  в телеграм «Мы рядом».

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Песков прокомментировал нарушение американским кораблем суверенитета Китая
04 декабря 2023, 12:59

Фото: сайт Кремля

Дмитрий Песков заявил, что Кремль не приветствует провокации.
Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, когда комментировал нарушение кораблем Военно-морских сил США суверенитета Китая, пишет ТАСС. 

«В целом любого рода провокационные действия мы не приветствуем. Наоборот, приветствуются любые шаги, которые ведут к повышению взаимного доверия, предсказуемости и стабильности», - объяснил Дмитрий Песков. 
Ранее американский корабль Gabrielle Giffords появился  в акватории недалеко от отмели Аюнгин у спорных островов Наньша (Спратли), там самым нарушив суверенитет КНР. 

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#дмитрий песков
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