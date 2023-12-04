В ЕК заявили, что сделали все возможное по членству Украины в Евросоюзе

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Представитель Еврокомиссии заявила, что ЕК выполнила свою задачу, рекомендовав начать переговоры с Украиной по членству в Евросоюзе. Об этом представитель ЕК сообщила на брифинге в Брюсселе.
Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет ветировать вступление Украины в Евросоюз, по причине того, что правила ЕС не предполагают возможности вето по таким вопросам. Орбан также подчеркнул, что Венгрия предлагает не выносить вопрос о вступлении Украины в Европейский союз на повестку саммита в декабре.
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