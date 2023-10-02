В ЕК заявили о дезинформации на выборах в Словакии

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Заместитель председателя Еврокомиссии, ответственная за европейские ценности и прозрачность, Вера Юрова в интервью РИА Новости выразила обеспокоенность по поводу внушительного объема дезинформации, который сопровождал последние парламентские выборы в Словакии.
Заместитель председателя Еврокомиссии подчеркнула, что анализ результатов опросов и информации от различных источников свидетельствует о неслыханном количестве дезинформации, которое проникло в информационное пространство Словакии во время выборов. Она отметила, что это включает материалы от ультраправых и других источников.
Юрова, однако, не дала конкретных данных о том, как именно дезинформация могла повлиять на исход голосования. Она также выразила поздравления победившей на выборах партии Smer и партии Progresivne Slovensko (PS), которая заняла второе место.
Замглавы ЕК также обратила внимание на использование искусственного интеллекта (ИИ) для распространения дезинформации.
Вера Юрова упомянула о появлении видеоролика, созданного с использованием ИИ и утверждающего, что на нем лидер партии PS и замглавы Европарламента Михал Шимечка.
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Юрова, однако, не дала конкретных данных о том, как именно дезинформация могла повлиять на исход голосования. Она также выразила поздравления победившей на выборах партии Smer и партии Progresivne Slovensko (PS), которая заняла второе место.
Вера Юрова упомянула о появлении видеоролика, созданного с использованием ИИ и утверждающего, что на нем лидер партии PS и замглавы Европарламента Михал Шимечка.
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Артем Кузьмин