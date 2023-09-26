В ЕП отметили, что Украина вряд ли вступит в Евросоюз раньше 2029 года

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Украина не сможет вступить в Евросоюз до 2029 года, поскольку она не соответствует ни одному из требуемых для вступления критериев. Об этом в эфире телеканалов NTV и RTL заявила зампред Европарламента (ЕП) Катарина Барли.
Также зампред ЕП заявила, что необходимо дать Украине шанс на вступление в Евросоюз. Однако те переговоры, которые ведутся в настоящее время, не гарантируют присоединение страны к сообществу в ближайшее время, поскольку необходимо соответствие нескольким критериям, чего Украина ещё не достигла.
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Анастасия Чинкова