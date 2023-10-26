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Депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич обратился к Еврокомиссии с вопросом о том, известно ли еврокомиссарам на что именно были потрачены выделенные Украине денежные средства.
«Осуществляются ли контроль и проверка? И знает ли комиссия, куда ушли все выделенные средства?» — приводит RT текст обращения европарламентария.
А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что нежелание Словакии оказывать военную помощь Киеву вряд ли повлияет на весь процесс, так как главным рулем в украинском конфликте является Вашингтон.
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