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Португальский евродепутат Сандра Перейра обратилась в Еврокомиссию с требованием обозначить настоящий статус расследования диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
«Каков статус расследования диверсий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» и какие шаги предприняла комиссия, чтобы быть в курсе прогресса, достигнутого в ходе этого расследования?» — приводит RT текст обращения европарламентария.
До этого сообщалось, что в случае приёма в Европейский союз Украины страна получит из бюджета содружества 186 млрд евро.
«Украина получит 186 млрд евро в случае вступления в Евросоюз из бюджета сообщества, что впервые превратит целый ряд государств — членов объединения в нетто-плательщиков. Об этом сообщает газета Financial Times», — приводит argumenti.ru сообщение ТАСС.
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