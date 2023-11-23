В ЕП выразили опасения из-за обострения ситуации на границе Польши и Украины

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Депутат Европарламента от Дании Бергур Лёкке Расмуссен заявил о возможной эскалации ситуации на границе Польши и Украины из-за блокировки пропускных пунктов польскими перевозчиками.
С такими опасениями парламентарий обратился к Еврокомиссии.
Он попросил ЕК пояснить, какие меры будут ею приняты для урегулирования обстановки.
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«Протестуя против конкуренции со стороны украинских водителей, польские дальнобойщики перекрыли три погранпункта на границе с Украиной, что является частью спора, осложняющего для Киева ведение военных действий против РФ и его жизненно важные отношения. <…> Блокада вызывает опасения, что ситуация обостряется», — приводит RT текст обращения депутата.
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Мелисса Тимофеева