В ЕП задумались об инвестициях в оборонную промышленность

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«Европейская оборонная промышленность нуждается в значительных инвестициях, чтобы ЕС имел возможность расширить военную поддержку Украины», — приводит RT текст обращения европарламентария к Еврокомиссии.
При этом, руководители дипломатических ведомств Евросоюза намерены одобрить расширение военной помощи киевской стороне на 3,5 млрд евро.
«Главы МИД ЕС одобрят расширение военной помощи Украине на 3,5 млрд евро уже сегодня. Об этом сообщил Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД сообщества», — приводят argumenti.ru сообщение TG-канала Zvezdanews.
Ранее депутат Европейского парламента Иван Синчич выразил сомнение в возможности присоединения Украины к Евросоюзу.