В Ереване начались протесты против Пашиняна

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen
Около здания правительства Армении в центре Еревана собралась толпа местных жителей Протестующие выкрикивают антиправительственные лозунги. Трансляцию событий ведет телеканал 24ТВ.
В настоящее время у здания правительства Армении находится около 500 человек. Митингующие обвиняют руководство страны и премьер-министра Никола Пашиняна в том, что сложившаяся ситуация произошла из-за политики, проводимой властями страны.
Протестующие также призывают защитить мирных граждан Армении, которые находятся в Карабахе.
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Анастасия Крестьянова