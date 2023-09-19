В Ереване протестующие пригрозили парализовать в среду весь город

Фото: iStock/1255k
Координатор инициативы «ХайаКве» Аветик Чалабян в ходе акции протеста у здания правительства Армении призвал людей оставаться на площади Республики, чтобы парализовать завтра весь город. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы боремся за нашу жизнь, за наши права, за будущее, за наших детей. Готовьтесь к долгой борьбе. Нет усталости, нет поражению, нет разочарованию! Продолжаем оставаться здесь, а завтра парализуем весь город», — цитирует агентство слова Чалабяна.
Он добавил, что в настоящее время в Нагорном Карабахе более 25 человек погибли, ещё более ста получили ранения. При этом в окружении ВС Азербайджана находятся десять сел.
Во вторник, 19 сентября, ВС Азербайджана начали в Карабахе «антитеррористическую операцию». По словам властей Азербайджана, они готовы к встрече в городе Евлах с представителями армянского населения Нагорного Карабаха при условии, что «незаконные армянские вооруженные формирования» сложат оружие. При этом в МИД Армении утверждают, что на территории НКР нет войск страны.
Читайте также:
Омбудсмен Карабаха: В результате обстрелов погибли 25 человек
Минздрав Армении заявил о первых пострадавших в беспорядках в Ереване
Армянский посол Марукян призвал США вмешаться в ситуацию по Карабаху
Диана Аванесян