В Ереване заблокировали здание российского посольства

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Протестующие в Ереване заблокировали вход в посольство России, в таких условиях нормальную работу вести становится невозможным. Об этом сообщает РИА Новости.
«Оно (здание российского посольства - ред.) было заблокировано сначала частично, потом полностью — произошло это после распространения соответствующих призывов», — рассказал представитель посольства.
Уточняется, что посольство России блокируют сторонники нынешней армянской власти. При этом её противники штурмуют здание правительства и требуют провести импичмент премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Ранее начальник пресс-службы МИД Азербайджана Анар Эйвазов в ходе брифинга заявил, что ВС Азербайджана в ходе проведения операции в Нагорном Карабахе захватили более 60 позиций армянских военных, также уничтожено большое число вооружения.
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