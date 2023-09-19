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В Ереване заблокировали здание российского посольства

19 сентября 2023, 22:19
Фото: iStock/alexis84

Фото: iStock/alexis84

Протестующие в Ереване заблокировали вход в посольство России, в таких условиях нормальную работу вести становится невозможным. Об этом сообщает РИА Новости.
«Оно (здание российского посольства - ред.) было заблокировано сначала частично, потом полностью — произошло это после распространения соответствующих призывов», — рассказал представитель посольства.

Уточняется, что посольство России блокируют сторонники нынешней армянской власти. При этом её противники штурмуют здание правительства и требуют провести импичмент премьер-министра Армении Никола Пашиняна.


Уточняется, что в МИД Армении направлена нота для принятия мер по восстановлению нормального функционирования дипмиссии.

Ранее начальник пресс-службы МИД Азербайджана Анар Эйвазов в ходе брифинга заявил, что ВС Азербайджана в ходе проведения операции в Нагорном Карабахе захватили более 60 позиций армянских военных, также уничтожено большое число вооружения.


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#операции
#вооружения
#посольство
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Польша перестанет финансировать украинских беженцев в следующем году
19 сентября 2023, 22:51

Фото: iStock/alexis84

В следующем году Польша, возможно, сократит финансирование миллионов украинских беженцев, которые временно проживают в стране. Об этом заявил официальный представитель правительства Петр Мюллер телеканалу Polsat.
Для украинских беженцев в Польше отменены требования о проживании и предоставление разрешений на работу. Они могут бесплатно обучать своих детей в школах и получать медицинскую помощь. Однако в 2024 году такая поддержка будет отменена.

«Эти правила просто перестанут действовать в следующем году», - заявил Мюллер.
Напомним, накануне Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии из-за того, что они запрещают ввоз украинской продукции.

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#ес
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Конфликт на Украине может продлиться еще 6-7 лет
В G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться на 6-7 лет
19 сентября 2023, 22:07

Фото: iStock/Jakub Laichter

Страны G7 предполагают, что конфликт на Украине может затянуться еще на шесть-семь лет. Такие данные приводит агентство Блумберг, ссылаясь на высокопоставленного чиновника одной из стран блока.
«США и их союзники в "группе семи" теперь ожидают, что конфликт на Украине может затянуться на годы и встраивают такую возможность в свое военное и финансовое планирование, конфликт может продолжаться еще шесть или семь лет», - говорится в сообщении.

Таким образом, в странах G7 чувствуют необходимость планировать дальнейшую поддержку для Киева на долгосрочные период.

При этом спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не станет гарантировать ему дальнейшее финансирование, пока не будет представлен отчет об использовании уже переданной американской помощи Киеву.

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#сша
#конфликт
#финансирование
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Заседание СБ ООН по Карабаху пройдет во второй половине 21 сентября
19 сентября 2023, 21:03

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Заседание СБ ООН по ситуации в Карабахе намечено на вторую половину дня четверга, 21 сентября. Об этом РИА Новости сообщил источник в ООН.
Ранее сообщалось, что заседание запросила Франция.

Напомним, протестующие в Ереване предпринимают попытки штурма Дома правительства и требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Протестующие также требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также вступления в войну против Азербайджана.

Около здания правительства Армении в центре Еревана собралась толпа местных жителей Протестующие выкрикивают антиправительственные лозунги. Митингующие обвиняют руководство страны и премьер-министра Никола Пашиняна в том, что сложившаяся ситуация произошла из-за политики, проводимой властями страны.

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#азербайджан
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Скончался актер театра и кино Алексей Янин
19 сентября 2023, 20:59

Фото: iStock/trofimich

На 41-м году жизни в больнице скончался актер театра и кино Алексей Янин. Об этом сообщает Российский академический молодежный театр (РАМТ).
«Со 2 сентября он находился в реанимации, но сердце не выдержало», — говорится в сообщении.

Янин приобрел известность своими ролями в фильмах «С любимыми не расстаются», «Дочки-матери», «Все мужики сво…», также он играл в театре.

В начале сентября в столичном НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского сообщили, что актер Алексей Янин находится в реанимации в тяжелом состоянии.

2 сентября на сайте Российского академического Молодежного театра (РАМТ) появилась информация, что Янин умер после 8 лет борьбы с последствиями инсульта в возрасте 40 лет. Впоследствии эту запись удалили.Ранее жену актёра Алексея Янина, сообщения о смерти которого появились в СМИ накануне, обманули мошенники, представившиеся сотрудниками НИИ им. Склифосовского. Об этом сама Дарья Клюшникова сообщила журналистам.

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#актёр
#информация
#запись
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Вашингтон выразил беспокойство из-за операции Баку в Нагорном Карабахе
Блинкен призвал Баку прекратить огонь в Нагорном Карабахе
19 сентября 2023, 20:51

Фото: iStock/Jon Rehg

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон глубоко обеспокоен военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в распространенном заявлении Блинкена.
По словам Блинкена, США призывают Баку к немедленному прекращению огня.

Ранее сообщалось, что около здания правительства Армении в центре Еревана собралась толпа местных жителей Протестующие выкрикивают антиправительственные лозунги. Митингующие обвиняют руководство страны и премьер-министра Никола Пашиняна в том, что сложившаяся ситуация произошла из-за политики, проводимой властями страны.

Напомним, протестующие в Ереване предпринимают попытки штурма Дома правительства и требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Протестующие также требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также вступления в войну против Азербайджана.

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#сша
#страны
#дома
#армения
#азербайджан
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В конгрессе США потребовали отчет о переданных Киеву деньгах
В Конгрессе США не будут гарантировать Зеленскому новый раунд финансирования
19 сентября 2023, 20:48

Фото: iStock/rarrarorro

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не станет гарантировать ему дальнейшее финансирование, пока не будет представлен отчет об использовании уже переданной американской помощи Киеву.
«Зеленский что, избран в конгресс? Он наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы – где отчетность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы. Я думаю, это то, что американское общество хочет знать», - заявил Маккарти.

При этом республиканец подтвердил, что члены конгресса встретятся с Зеленским уже в этот четверг во время визита украинского лидера. Маккарти подчеркнул, что действия России не являются верными, однако американцы должны знать, на что тратятся их деньги.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы надеть галстук и костюм для того, чтобы требовать деньги у США. Так прокомментировала внешний вид украинского лидера, в котором он предстал на Генассамблее ООН.

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#сша
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#оон
#всу
#зеленский
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ВС Азербайджана взяли под контроль более 60 позиций военных Армении в Карабахе
19 сентября 2023, 20:21

Фото: iStock/Niko_Cingaryuk

ВС Азербайджана в ходе проведения операции в Нагорном Карабахе захватили более 60 позиций армянских военных, также уничтожено большое число вооружения. Об заявил начальник пресс-службы МИД Азербайджана Анар Эйвазов в ходе брифинга.
Он рассказал, что военные Азербайджана с начала проведения операции в Нагорном Карабахе уже смогли уничтожить около 20 военных автомобилей, более 40 артиллерийских установок, более 30 минометов, два ЗРК, а также шесть станций РЭБ, принадлежащих военным Армении.

Ранее в администрации Азербайджана заявили, что для приостановки антитеррористических мер незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать всё оружие, незаконный режим должен быть распущен», - говорится в сообщении администрации.


«Азербайджанские подразделения наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и объектам», - подчеркнул Эйвазов.

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#военные
#операции
#оружие
#флаг
#режим
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Протестующие в Ереване требуют отставки Пашиняна и войны с Азербайджаном
Протестующие штурмуют Дом правительства в Ереване
19 сентября 2023, 20:05

Фото: iStock/Wirestock

Протестующие в Ереване предпринимают попытки штурма Дома правительства и требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает РИА Новости.
Согласно сообщению, люди пытаются прорвать полицейский кордон, ранее выставленный вокруг здания кабмина. Протестующие уже начались столкновения с полицией. В свою очередь сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты.

Протестующие также требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также вступления в войну против Азербайджана.

Ранее сообщалось, что около здания правительства Армении в центре Еревана собралась толпа местных жителей Протестующие выкрикивают антиправительственные лозунги. Митингующие обвиняют руководство страны и премьер-министра Никола Пашиняна в том, что сложившаяся ситуация произошла из-за политики, проводимой властями страны. Протестующие также призывают защитить мирных граждан Армении, которые находятся в Карабахе.

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#страны
#сотрудники
#люди
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Эрдоган поддержал операцию Баку в Нагорном Карабахе
19 сентября 2023, 19:53

Фото: сайт Кремля

Турция поддерживает военную операцию, проводимую ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе. Такое заявление сделал президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая Генеральной ассамблее ООН.
«Последние враждебные столкновения между Арменией и Азербайджаном необходимо урегулировать. Главной целью должно стать совместное мирное проживание азербайджанцев и армян в Карабахе», - заявил Эрдоган.

При этом он подчеркнул, что территория Нагорного Карабаха принадлежит Азербайджану.

Ранее в Администрации Азербайджана заявили, что для приостановки антитеррористических мер незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать всё оружие, незаконный режим должен быть распущен. В любом другом раскладе антитеррористические меры будут продолжены.

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