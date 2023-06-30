В ЕС назвали условие военной помощи Украине

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В ЕС пообещали продолжить военную помощь Украине «без ущерба для интересов» стран союза
Лидеры ЕС заявили, что поддерживают идею, которая касается продолжения военной поддержки Украины. Об этом пишет РИА Новости.
По информации источника, представители стран уверены, такая поддержка не должна наносить ущерб собственным интересам государств. Так, например, отмечается, что они хотят помогать украинской стороне, но без ущерба для политики безопасности, а также обороны отдельных стран, входящих в ЕС.
Кроме того, уточняется, что в этом вопросе крайне важно учитывать интересы обороны и безопасности всех государств-членов Евросоюза.
Однако есть страны, которые не согласны с тем, что необходимо принять долгосрочные обязательства по поддержке Украины. В их число вошли Кипр, Мальта, Ирландия, а также Австрия.
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По информации источника, представители стран уверены, такая поддержка не должна наносить ущерб собственным интересам государств. Так, например, отмечается, что они хотят помогать украинской стороне, но без ущерба для политики безопасности, а также обороны отдельных стран, входящих в ЕС.
Однако есть страны, которые не согласны с тем, что необходимо принять долгосрочные обязательства по поддержке Украины. В их число вошли Кипр, Мальта, Ирландия, а также Австрия.
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Татьяна Лаврова