В ЕС обсудят новые меры поддержки Украины на саммите

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Reuters пишет, что 29 июня лидеры стран ЕС обсудят поддержку Украины на фоне мятежа в РФ
Главной темой саммита лидеров стран ЕС, котрый состоится 29 июня, станут новые меры военной и экономической поддержки Украины из-за мятежа в РФ. Об этом пишет Reuters.
По информации источника, участником саммита также станет генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он планирует обсудить с европейскими представителями дальнейшие действия по углублению сотрудничества блока с Евросоюзом.
Кроме того, в проекте выводов саммита отмечается, что государства, которые входят в ЕС, могут внести свой вклад в будущие обязательства по безопасности перед киевским режимом.
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По информации источника, участником саммита также станет генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он планирует обсудить с европейскими представителями дальнейшие действия по углублению сотрудничества блока с Евросоюзом.
«В этих обстоятельствах мы еще больше подтвердим нашу приверженность поддержке Украины столько, сколько потребуется, в том числе посредством стабильной финансовой и военной помощи», - сообщил глава Совета ЕС Шарль Мишель в пригласительном письме.
Кроме того, в проекте выводов саммита отмечается, что государства, которые входят в ЕС, могут внести свой вклад в будущие обязательства по безопасности перед киевским режимом.
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Татьяна Лаврова