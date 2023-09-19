В ЕС обвинили замминистра Украины в пьянстве

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В Евросоюзе заместителя министра экономики Украины Тараса Качку заподозрили в том, что он находился в нетрезвом состоянии после заявления о начале процесса подачи жалобы в ВТО в связи с запретом на ввоз украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии. Об этом сообщает издание Politico.
«Это мужчина был пьян?» - задался вопросом один из дипломатов ЕС.
Качка, в свою очередь, выразил уверенность в том, что в ЕС не были готовы к «ясным формулировкам» от киевских властей.
Напомним, еще 15 сентября ЕК приняла решение, что продлеваться ограничения на ввоз нескольких наименований сельхозпродукции украинского производства в приграничные страны ЕС. Тогда же власти Словакии, Венгрии и Польши заявили, что все же продлят запрет в одностороннем порядке. В свою очередь, киевские власти пожаловались в ВТО на указанные государства. Тарас Качка тогда отмечал, что власти Украины могут запретить ввозить фрукты и овощи с территории Польши.
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Татьяна Лаврова