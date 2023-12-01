В ЕС отреагировали на слова Лаврова об отъезде Борреля со СМИД ОБСЕ

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Внешнеполитическая служба Евросоюза прокомментировала РИА Новости слова главы МИД России Сергея Лаврова о причинах раннего отъезда главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля из Скопье, где проходила министерская встреча Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Во внешнеполитической службе Европейского союза напомнили о якобы «единстве» Запада в осуждении «агрессивных действий» РФ.
Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что государственный секретарь Энтони Блинке и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рано уехали со СМИД ОБСЕ, потому что боятся разговаривать.
Северная Македония пригласила Россию на заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Встреча состоялась в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. Последний раз Лавров принимал участие в данном заседании в декабре 2021 года.
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Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что государственный секретарь Энтони Блинке и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рано уехали со СМИД ОБСЕ, потому что боятся разговаривать.
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Екатерина Коршунова