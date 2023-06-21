В ЕС признали невозможность законно конфисковать российские активы

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Bloomberg: ЕС не может законно изъять все замороженные активы России
В Евросоюзе пришли к выводу о том, что не могут на законных основаниях конфисковать замороженные российские активы. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации агентства, европейское сообщество рассматривает вопрос о временном использовании данных средств, сумма которых составляет более €200 млрд. По словам главы МИД Австрии Александра Шалленберга, государства-члены объединения позиционируют себя как защитники мирового порядка. Он пояснил, что конфискация активов РФ может стать дипломатической катастрофой, так как это будет незаконным решением. Он также призвал ЕС быть осторожным в этом вопросе.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в ЕС заявили о нехватке ресурсов для производства боеприпасов.
По информации агентства, европейское сообщество рассматривает вопрос о временном использовании данных средств, сумма которых составляет более €200 млрд. По словам главы МИД Австрии Александра Шалленберга, государства-члены объединения позиционируют себя как защитники мирового порядка. Он пояснил, что конфискация активов РФ может стать дипломатической катастрофой, так как это будет незаконным решением. Он также призвал ЕС быть осторожным в этом вопросе.
Анастасия Крестьянова