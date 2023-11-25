В ЕС выступают за смягчение предложений Брюсселя по санкциям против РФ

Фото: istockphotosinonimas
Некоторые страны-члены ЕС выступают за то, чтобы смягчить предложения Брюсселя по санкциям в отношении РФ.
Об этом сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на источники, пишет РИА Новости.
По данным агентства, Еврокомиссия предлагает запретить импортерам перепродавать ряд товаров России или для использования в России.
Брюссель предложил требовать от компаний вносить на целевой депозитный счет некоторую сумму, половина которой будет переводиться в целевой фонд для Украины, если фирма нарушит санкции. Контракты с такой компанией расторгнут.
Читайте также:
Захарова считает, что налогоплательщики ЕС спонсируют бандитизм на Украине
Президент Швейцарии Берсе прибыл с визитом в Киев
Папа Римский отменил аудиенции из-за гриппа
«Некоторые страны настаивают на смягчение предложений ЕС, которые направлены на пресечение обхода санкций против РФ через третьи страны», - сказано в сообщении агентства.
Брюссель предложил требовать от компаний вносить на целевой депозитный счет некоторую сумму, половина которой будет переводиться в целевой фонд для Украины, если фирма нарушит санкции. Контракты с такой компанией расторгнут.
«Дипломатические представители некоторых стран-членов выразили ряд опасений в связи с этим предложениями, в том числе о законности», - сообщает издание.Также есть опасение, что дополнительные требования по контрактам могут сделать компании из Европы менее конкурентоспособными.
Читайте также:
Захарова считает, что налогоплательщики ЕС спонсируют бандитизм на Украине
Президент Швейцарии Берсе прибыл с визитом в Киев
Папа Римский отменил аудиенции из-за гриппа
Мария Фирсова