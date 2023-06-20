В ЕС заявили о нехватке ресурсов для производства боеприпасов

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Боррель: ЕС не хватает ресурсов для производства нужного количества боеприпасов для Киева
Евросоюз не обладает важными ресурсами для того, чтобы произвести достаточное количество боеприпасов для Украины, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет издание РИА Новости.
По его словам, для производства того количества боеприпасов, в которых нуждается Киев, необходимы материалы, которых в данный момент у ЕС нет. Об этом он сообщил в рамках пресс-конференции, на которой поднимались вопросы об экономической безопасности.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Боррель призвал Запад поставлять Украине еще больше оружия.
По его словам, для производства того количества боеприпасов, в которых нуждается Киев, необходимы материалы, которых в данный момент у ЕС нет. Об этом он сообщил в рамках пресс-конференции, на которой поднимались вопросы об экономической безопасности.
Анастасия Крестьянова