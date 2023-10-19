В Эстонии боятся, что Венгрия станет троянским конём России

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Венгрия может стать троянским конём России в Евросоюзе и НАТО. Об этом заявил председатель комиссии парламента Эстонии по государственной обороне Калев Стойческу в беседе с порталом ERR.
Он отметил, что такое сотрудничество стран может привести к тому, что Венгрия начнёт блокировать решения, направленные на укрепление безопасности и обороны Евросоюза и на помощь Украине.
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Анастасия Чинкова