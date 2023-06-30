В Эстонии увеличат штрафы для русскоязычных школ за нарушение требований

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Портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что власти Эстонии ввели штрафы для русских школ с учителями, которые не владеют эстонским языком. Санкции начнут действовать с 1 августа. Об этом сообщает издание «Известия».Сумма штрафов составит около €10 тыс. Координатор перехода на эстоноязычное обучение в министерстве образования Ингар Дуболазов заявил, что с момента вступления в законную силу поправок, школы и учителя могут быть оштрафованы. Он отметил, что предписания, которые ранее были выданы образовательным учреждениям и некоторым их сотрудникам, не выполняются. В связи с этим, законодательство было ужесточено. Дубоглазов добавил, что языковой департамент будет проводить проверки, направленные на выявление уровня владения эстонским языком учителями, сообщает портал.