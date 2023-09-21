В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха

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Делегация армянского населения Нагорного Карабаха направилась на встречу с представителями Баку в город Евлах. Информацию передает агентство Trend.
Как сообщает издание, армянские представители Карабаха прибыли в сопровождении российских миротворцев.
Ранее администрация президента Азербайджана заявила, что на встрече будут подниматься вопросы реинтеграции армянского населения. Ильхам Алиев заявил, что права армян Нагорного Карабаха будут обеспечены.
Напомним, что, 19 сентября, Минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал в Карабахе «антитеррористические мероприятия» для восстановления конституционного строя. Условием мира азербайджанская сторона назвала полный вывод из Нагорного Карабаха войск Армении, а также роспуск властей в Степанакерте. Армения заявляет об отсутствии армянских подразделений в Карабахе еще с 2021 года и называет происходящее агрессивными действиями Баку.
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Ранее администрация президента Азербайджана заявила, что на встрече будут подниматься вопросы реинтеграции армянского населения. Ильхам Алиев заявил, что права армян Нагорного Карабаха будут обеспечены.
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Алина Юрчак