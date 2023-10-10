В Еврокомиссии заявили, что продолжат выплаты Палестине

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Европейская комиссия продолжит реализовывать все запланированные выплаты Палестине, до тех пор пока ЕК пересматривает программы оказания помощи. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, его слова передает ТАСС.
«Не будет заморозки выплат сейчас. Еврокомиссия может в будущем на основании пересмотра программ принять меры, но мы пока не на этой стадии. А тем временем мы не замораживаем выплаты», — сказал Мамер.Так он опроверг заявление европейского комиссара по расширению и политике соседства Оливера Варгейи про то, что все выплаты Палестине якобы замораживаются.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Алина Юрчак