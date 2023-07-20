В Европарламенте предложили запретить работу российского агентства Ruptly в Германии

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Польский европарламентарий Косма Злотовский предложил лишить Ruptly (видеоагентство, входящее в состав RT) возможности работать в Германии. Об этом сообщает RT.
Также парламентарий вспомнил, что в 2016 году США обвинили российское видеоагентство в оказании влияния на выборы президента страны.
В связи с этим, Злотовский обратился к властям Германии с вопросами о том, следят ли они за деятельностью медиаорганизации, работающей «вопреки санкциям», и как долго продлится «дальнейшее распространение российской пропаганды»?
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Анастасия Чинкова