В Европарламенте проголосовали за помощь ЕС Украине

Фото: iStock/Michele Ursi
Комитеты Европарламента по бюджету и иностранным делам проголосовали в четверг за выделение 50 миллиардов евро для создания специального фонда по финансированию «восстановления и модернизации» Украины на период с 2024 по 2027 год.
Напомним, ранее власти Украины признали, что диалог с Европейским союзом о получении финансовой помощи и введении ограничений в адрес России дается достаточно сложно. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина обеспечила уровень доверия к институтам, которые были определены вместе с украинскими союзниками, чтобы иметь репутацию честности.
Читайте также:
В Киеве признали сложность диалога с Евосоюзом о получении помощи
Экс-глава ЕК: Евросоюз обманывает Украину, обещая скорое членство
Евросоюз пообещал Украине предоставить помощи вдвое больше, чем США
Екатерина Коршунова