Фото: iStock/Jorisvo
Депутат Европарламента, экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Запад стремится восстановить отношения с Российской Федерацией, несмотря на обязательства перед Украиной.
«Мы становимся свидетелями процесса убеждения Украины в необходимости заморозить конфликт. Предполагается, что нужно повторить ситуацию 2015 года, после чего заключить соглашение с Россией», — цитирует Energetyka24 слова польского политика.
По мнению депутата, Западу необходимо сотрудничать с РФ. В том числе, в хороших взаимоотношениях с Россией заинтересована ФРГ. Ващиковский подчеркнул, что на первое место в отношениях с Россией выйдет принцип «бизнес есть бизнес».
Читайте также:
Великобритания может нарушить ядерную сделку с Ираном;
Дмитрий Медведев допустил наступление ядерного апокалипсиса;
Австрия приняла меры по защите российских учреждений после 24 июня.
Диана Аванесян