В Европарламенте заявили, что Бербок обрекает украинцев на смерть

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«Кто-то должен объяснить министру иностранных дел Германии Бербок, что гораздо лучше работать во благо своего народа, чем посылать оружие на войну, обрекая на смерть столько простых украинцев», - прокомментировал ситуацию Уоллес.
Напомним, ранее Мик Уоллес заявил, что в Европе пожалели об отказе выстроить более тесные отношения с Россией. Политик подчеркнул, что расширение НАТО на восток требовалось предотвратить, так как это обстоятельство наносит только вред Европейскому региону. НАТО же, по словам депутата, превратилось в убийственную машину, и уже давно не имеет ничего общего с мирной, дипломатической миссией.
Ранее «Радио 1» сообщало, что британский журналист Джон Кинг написал в издании Daily Mail рассказал об очередном конфузе американского лидера Джозефа Байдена.