В Европарламенте заявили, что конфликт на Украине вскоре заморозят

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Витольд Ян Ващиковский заявил, что конфликт на Украине вскоре придется заморозить
Депутат Европарламента Витольд Ян Ващиковский заявил, что если Вооруженные силы Украины не добьются успеха в контрнаступлении в ближайшее время – конфликт придется заморозить, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на украинское издание «УНИАН».
«Я считаю, у вас есть еще 3-4 месяца, пока мир наблюдает за прогрессом вашего военного противостояния. Если через 3-4 месяца контрнаступление не будет иметь успеха, Европа начнет подталкивать вас к замораживанию конфликта и старту переговоров с Россией, как это было в 2015 году», - прокомментировал ситуацию Ващиковский.
Депутат также подчеркнул, что в ЕС есть много стран, которые заинтересованы в сотрудничестве с Россией больше, чем с Украиной.
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«Я считаю, у вас есть еще 3-4 месяца, пока мир наблюдает за прогрессом вашего военного противостояния. Если через 3-4 месяца контрнаступление не будет иметь успеха, Европа начнет подталкивать вас к замораживанию конфликта и старту переговоров с Россией, как это было в 2015 году», - прокомментировал ситуацию Ващиковский.
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Евгения Парфентьева