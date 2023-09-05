В Европе людям напрочь отшибло и память, и совесть, заявил Путин

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Европейцы перевирают исторические факты в угоду нынешней политике, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа».
«Подлинные документы - это самые убедительные аргументы. Открытый показ архивных материалов - достойный ответ тем, кто сегодня воюет с прошлым, осознанно в угоду политической конъюнктуре сегодняшнего дня, личным амбициям часто перевирает историю. Есть представители этого движения - мягко говоря - и в той же Европе, в которой многим людям напрочь отшибло и память, и совесть», - прокомментировал ситуацию Путин.
Ранее Путин заявил, что необходимо предоставить равные права всем без исключения участникам СВО. Российский лидер подчеркнул, что всем участникам СВО и членам их семей должны быть предоставлены права и льготы, предусмотренные законодательством. Также, глава государства указал на необходимость предоставления участникам военных действий статуса ветеранов.
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