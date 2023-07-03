В Европе обеспокоены укреплением отношений Кубы и России

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Шведский европарламентарий Сара Хыйтэдаль заявила, что Европейской комиссии не стоит оставлять без внимания на укрепление взаимоотношений между Кубой и Россией, о котором заявил президент республики Мигель Диас-Канель, особенно на фоне ситуации украинского конфликта.
«Учитывая далеко идущие обещания ЕС в плане солидарности с Украиной, какие меры приняла Еврокомиссия в своих отношениях с Республикой Куба в свете данных событий?» — цитирует RT обращение европарламентария.
В то же время, председатель комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил, что решение о закрытии в Литве границ с Белоруссией и Россией из-за якобы возможной угрозы со стороны государств надо рассматривать на региональном уровне. Как передают argumenti.ru, депутат отметил, что такое решение не будет принято на уровне Евросоюза.
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