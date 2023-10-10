В Европе обеспокоились нехваткой ресурсов для помощи Израиля

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Страны Европы выразили обеспокоенность относительно исчерпания их запасов боеприпасов, предназначенных для поставок Израилю, в связи с оказанной помощью Украине. Эту информацию опубликовал журнал Foreign Policy.
«Из-за Украины у нас возникли серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов», — подчеркнул один из высокопоставленных чиновников из Германии, имя которого не раскрыто.Читайте также:
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Артем Кузьмин