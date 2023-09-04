В Европе призвали учитывать интересы России при создании системы безопасности

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Глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью Le Monde выразила необходимость учитывать интересы России при формировании системы безопасности в Европе.
«Мы должны работать совместно с Россией, чтобы создать устойчивую архитектуру безопасности, которая удовлетворяла бы интересы всех сторон и способствовала обеспечению стабильности», — подчеркнула Колонна.Читайте также:
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Артем Кузьмин