Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Европе призвали учитывать интересы России при создании системы безопасности

В Европе призвали учитывать интересы России при создании системы безопасности

Колонна: нужно учитывать интересы РФ при создании системы безопасности в Европе
04 сентября 2023, 00:17
Фото: iStock/SimonLukas

Фото: iStock/SimonLukas

Глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью Le Monde выразила необходимость учитывать интересы России при формировании системы безопасности в Европе.

Министр подчеркнула, что Россия является фактором, с которым нужно считаться при разработке будущей архитектуры безопасности в регионе, учитывая исторические и географические особенности. Она отметила, что значительная часть территории России расположена в европейской части континента.

«Мы должны работать совместно с Россией, чтобы создать устойчивую архитектуру безопасности, которая удовлетворяла бы интересы всех сторон и способствовала обеспечению стабильности», — подчеркнула Колонна.
Читайте также:

Экс-разведчик США Риттер: деколонизация Африки станет серьезной угрозой Франции

Премьер-министр Франции Борн пообещала ввести запрет на одноразовые электронные сигареты

США и Франция стремятся дипломатически урегулировать ситуацию в Нигере
#сша
#россия
#франция
#запрет
#министр
Читайте нас в
В ЮАР назвали ложью поставки оружия в Россию
Президент ЮАР Рамафоса: Комиссия не нашла доказательств поставок оружия в РФ
04 сентября 2023, 01:04

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что в ходе расследования доказательства загрузки боеприпасов и оружия на судно Lady R из России обнаружены не были. Посол США в Южной Африке Рубен Бриджети ранее обвинил в этом африканскую страну, пишет Reuters.
«Комиссия установила отсутствие доказательств того, что российское судно перевозило оружие из ЮАР в РФ. На экспорт оружия не было выдано никакого разрешения. Те, кто обвинял в этом нашу страну, не смогли предоставить доказательства», — подчеркнул Рамафоса.

По словам президента, российское судно доставляло оборудование, заказанное в 2018 году для южноафриканских оборонительных сил. Он добавил, что не может раскрывать полную информацию об оборудовании, чтобы не ставить важные операции под угрозу и не подвергать риску жизни военнослужащих.

Читайте также:

В Британии рассказали, когда Запад нарастит поставки боеприпасов Украине

СМИ: Россия готова к затяжному конфликту на Украине

Посол РФ в ЦАР Бикантов: Благодаря помощи России ЦАР сохранила суверенитет


#россия
#оружие
#судно
#комиссия
#поставки
#юар
#рф
Читайте нас в
Польшу обвинили в желании ввести войска в Литву
Польша использует тему Сувалкского коридора для ввода войск в Литву — Богодель
03 сентября 2023, 23:44

Фото: iStock/Rafal Olkis

Замначальника начальника факультета генштаба ВС Военной академии Белоруссии Андрей Богодель заявил, что Польша активно поднимает вопрос Сувалкского коридора для дальнейшего вторжения в Литву для якобы защиты страны. Об этом он сказал в интервью телеканалу СТВ.
Он отметил, что Сувалкский коридор проходит не только по территории Польши, но и по литовской территории.

«И Польша поэтому постоянно нагнетает обстановку, чтобы войти в последующем на территорию Литвы и занять Виленский край якобы под эгидой защиты этого края», — заключил Богодель.

Читайте также:

В Польше опровергли данные о нарушении белорусской границы

Wyborcza: В Польше закрыли крупнейший центр помощи украинским беженцам

Лидер Либеральной партии Швеции Персон выступил за размещение в стране баз НАТО

#польша
#нато
#армия
Читайте нас в
Зеленский объявил об отставке министра обороны Украины Резникова
03 сентября 2023, 23:32

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о смене министра обороны Украины и об отставке действующего главы Минобороны Алексея Резникова. Об этом президент сообщил в своем Телеграм-канале.
Оборонное ведомство вместо него возглавит глава Фонда госимущества Рустем Умеров. По словам Зеленского, Верховная Рада хорошо знакома с этим человеком и ожидает, что парламент поддержит его кандидатуру.

Отмечается, что голосование пройдет на следующей неделе.

«Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», — сказал Владимир Зеленский в ходе видеообращения.

Читайте также:

Пушилин оценил обстановку на артемовском направлении

СМИ: Россия готова к затяжному конфликту на Украине

В ФРГ призвали не втягивать страну в конфликт при поставке ВСУ ракет Taurus

#голосование
#парламент
#владимир зеленский
#всу
#украина
Читайте нас в
Израиль намерен построить стену на границе с Иорданией
Нетаньяху: Израиль построит стену на границе с Иорданией
03 сентября 2023, 21:20

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль построит пограничные заграждения на восточной границе с Иорданией. Об этом сообщила канцелярия израильского лидера.
Отмечается, что Нетаньяху приказал построить восточный забор для того, чтобы укрепить границы. По словам премьер-министра, заграждения на границе с Египтом позволило правительству Израиля предотвратить проникновение порядка миллиона нелегальных мигрантов. 

Напомним, ранее посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский сообщил, что Израиль не поставляет вооружение Украине, поскольку сам ведёт военные операции. Он уточнил, что недавно страна закончила очередную операцию по ликвидации террора в городе Дженине.

Читайте также:

Лидеры БРИКС призвали добиться полной независимости Палестины

Премьер-министру Израиля Нетаньяху установили кардиостимулятор

Посол Израиля объяснил, почему страна не снабжает Украину оружием
#израиль
#военные
#вооружение
#посол
#операции
Читайте нас в
Пашинян назвал ошибкой зависимость от России в сфере стратегической безопасности
03 сентября 2023, 20:54

Фото: iStock/irgit

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что зависимость Армении в сфере безопасности от России была ошибкой. Об этом пишет газета La Repubblica.
Пашинян считает, что на данный момент Россия не смогла бы обеспечить потребности Армении в безопасности, по причине того, что сама нуждается в боеприпасах.

«Этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависимость или привязка только к одному центру сама по себе является стратегической ошибкой», — подчеркнул Пашинян.

Напомним, ранее Пашинян заявил, что Российская Федерация, предпринимая или не предпринимая какие-либо действия на Южном Кавказе, тем самым отдаляется от региона. Пашинян вновь отметил, что российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор, хотя должны это делать согласно договоренностям, достигнутым в 2020 году между Москвой, Баку и Ереваном. 

Читайте также:

Пашинян заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа

Армения попросила созвать внеочередное заседание Совбеза ООН из-за Карабаха

Пашинян признал, что в отношениях Армении и ОДКБ есть трудности

#россия
#заседание
#оон
#армения
#безопасность
Читайте нас в
CNN Brasil: раскол в G20 из-за Украины осложнит председательство Бразилии
03 сентября 2023, 20:06

Фото: iStock/blinow61

Бразилия понимает всю сложность и дополнительную ответственность, которые конфликт на Украине наложит на плечи бразильского председательства в G20. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil.
Отмечается, что разногласия между странами G20 из-за конфликта на Украине создадут «серьезный дипломатический вызов для Бразилии». По информации телеканала, сложности были бы неизбежны для любой страны-председателя, так как G20 мало чем может повлиять на разрешение украинского конфликта. 

Сообщается, что Бразилия выбрала 3 вопроса в качестве приоритетных для председательства в G20. К ним относятся: борьба с неравенством в мире и изменениями климата, а также продвижение реформ в системах глобального управления.

Читайте также:

Лула да Силва: создание единой валюты БРИКС не должно заменить национальные

Reuters: Россия отказалась допустить Бразилию к расследованию гибели Пригожина

Путин: Государства БРИКС по-настоящему поддерживают справедливое устройство мира

#россия
#страны
#борьба
#бразилия
Читайте нас в
Экс-советник Пентагона Макгрегор призвал Байдена начать переговоры по Украине
03 сентября 2023, 18:54

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал президента США Джо Байдена заставить киевские власти пойти на мирные переговоры с Россией. Об этом Макгрегор сообщил в социальной сети X.
Макгрегор считает, что слабеющая американская экономика, рост преступности и миграционный кризис из-за открытых границ требуют действий по разрешению украинского конфликта, который разжигают США.

Напомним, Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, но Украина на законодательном уровне ввела запрет на них.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ. Соскин выразил мнение, что на данный момент военные пытаются силой заставить людей служить в армии. Хотя такое поведение приводит только к росту ненависти по отношению к Зеленскому.

Читайте также:

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский паникует из-за нехватки живой силы в ВСУ

Гурулев о новой волне мобилизации: «Я язык сломал говорить»

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: отданные ВСУ F-16 будут уязвимы перед российскими ПВО

#сша
#россия
#экономика
#военные
#украина
#запрет
#мнение
#язык
#рост
#кризис
#всу
#зеленский
#пво
Читайте нас в
Рамасвами заявил, что помилует Трампа в случае победы на выборах президента США
03 сентября 2023, 17:38

Фото: iStock/Dragon Claws

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и предприниматель Вивек Рамасвами заявил, что помилует бывшего главу государства Дональда Трампа в случае своей победы на выборах в 2024 году, передает ABC News.
Рамасвами считает, что помилование Трампа поможет «вновь сплотить страну». По мнению кандидата в президенты США, на посту президента США он «пойдет дальше Трампа»  в объединении населения США.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп собрал свыше 7,1 миллиона долларов в пожертвованиях после того, как в четверг официально сдался властям. Сборы велись в основном через продажу мерчандайза с логотипами Трампа в ассоциированном с ним онлайн-магазине.

После его формальной капитуляции властям округа Фултон, штат Джорджия, началась продажа футболок, плакатов и наклеек с его тюремным фото.

Читайте также:

Трамп собрал более семи миллионов долларов после фото в тюрьме

В США Трампа предупредили о возможном покушении

Кандидат в президенты признал вину США в подрыве «Северных потоков»

#сша
#президент
#дональд трамп
#продажа
#фото
#онлайн
Читайте нас в
Путин на следующей неделе совершит рабочую поездку в один из российских регионов
03 сентября 2023, 14:45

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на следующей неделе совершит рабочую поездку в один из регионов России. Об этом говорится в телеграм-канале журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павла Зарубина.
Отмечается, что у российского лидера запланировано совещание по развитию одного из субъектов РФ. Также возможно проведение заседания оргкомитета «Победа».

Сообщается, что в конце недели Путин может принять участие в Едином дне голосования, однако формат участия пока не называется.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин посетил село Тургиново в Тверской области, где находятся могилы его предков. По словам Пескова, президент решил посетить Тургиново после посещения образовательного центра «Мастерская управления «Сенеж» в Солнечногорске, где он осмотрел его новый кампус.

Читайте также:

Путин посетил своё родовое село Тургиново в Тверской области

В США раскрыли, кого Путин «увел» у Запада

Зеленскому рассказали о «сюрпризе» Путина

#сша
#победа
#владимир путин
#президент
#совещание
#село
#сво
#рф
Читайте нас в
Достижения.рф