Фото: iStock/Mihrzn
Мик Уоллес заявил, что антироссийские санкции ударили лишь по простым гражданам ЕС
Санкции, направленные против России, позволяют европейским корпорациям обогащаться на гражданах. Об этом в социальных сетях заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
По его словам, в настоящий момент Европа столкнулась с серьезным кризисом уровня жизни. Отметим, что политик множество раз выступал с критикой по поводу антироссийской политики Евросоюза, а также требовал остановить конфликт на территории Украины.
Читайте также:
Трамп заявил о праве Украины получить то, что она «заслужила»
США могут передать Украине кассетные боеприпасы
В БРИКС заявили о бессмысленности обсуждения Украины без РФ
«Санкции наносят европейцам больший ущерб, чем России. Монополия корпоративной власти позволяет компаниям повышать цены, чтобы максимизировать прибыль, при этом удерживая заработную плату простым сотрудникам», - уверен Уоллес.
Читайте также:
Трамп заявил о праве Украины получить то, что она «заслужила»
США могут передать Украине кассетные боеприпасы
В БРИКС заявили о бессмысленности обсуждения Украины без РФ
Татьяна Лаврова