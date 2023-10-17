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В Европе разгорелся скандал из-за фон дер Ляйен

Politico: в ЕС обвинили фон дер Ляйен в превышении полномочий
17 октября 2023, 11:45
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Политики Европейского союза обвиняют главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении своих полномочий. Об этом сообщает Politico.

Сообщается, что последний незапланированный визит фон дер Ляйен в Израиль вызвал недовольную реакцию со стороны европейских парламентариев, так как глава Еврокомиссии во время своей поездки не передала их призывы к Тель-Авиву соблюдать международное право в секторе Газа.

Один из европейских дипломатов сравнил поведение фон дер Ляйен с королевским поведением, которое, безусловно, не одобряет большинство политиков. По мнению обозревателей, это может подорвать будущую поддержку главы Еврокомиссии, если она решит баллотироваться на второй срок.

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Иран готов к превентивным ударам: последние новости войны в Израиле
17 октября 2023, 11:27

Фото: iStock/timyee

Военное столкновение между Палестиной и Израилем длится на протяжении десяти дней. Конфликт вновь перешел в активную фазу после вторжения членов группировки ХАМАС на израильские территории 7 октября. Боевики взяли несколько районов и военных объектов под контроль. Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) в качестве ответных действий на вторжение группировки, начала наносить ракетные удары по сект сектору Газа. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в регионе, как Израиль намерены поддерживать США и о том, почему президенту Владимиру Зеленскому отказали в визите в Израиль.

Израиль заявил о намерении уничтожить ХАМАС


Созданное в Израиле временное правительство утвердило цели военной операции в секторе Газа. Первоочередным станет полная ликвидация военного потенциала палестинской группировки ХАМАС. Кроме того, операция направлена на освобождение заложников. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства заявил, что война займет время, а для победы потребуется твердость и готовность к самопожертвованию. Он назвал палестинское движение «новой версией нацизма» и предупредил о мощном ответе за любые действия группировки в регионе. Нетаньяху также заявил, что ливанская группировка «Хезболла» и стоящий за ней Иран также должны иметь ввиду, что на любые атаки будут приняты ответные меры.


Байден посетит Израиль


Президент США Джо Байден отправится в Израиль 18 октября. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, пишет ABC News. По его словам, поездка американского лидера в Израиль будет визитом солидарности и во время встречи с властями страны он обсудит дальнейшие планы ЦАХАЛа относительно военной операции. Байден намерен выяснить, как израильская армия намерена проводить операцию, чтобы снизить количество жертв среди мирного населения.

Израиль запросил помощь у США


Израильское правительство запросило у США чрезвычайную помощь в размере 10 миллиардов долларов. Об этом сообщает The New York Times. По информации издания, запрашиваемая сумма превышает ту, которая должна быть предоставлена Израилю и Украине изначально.


Иран допустил возможность превентивных мер против Израиля


Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что страна готова к принятию превентивных мер, если будет создана угроза нападения со стороны Израиля. При этом министр отметил, что группы сопротивления созданы по всей стране и в случае необходимости, Иран сможет противостоять актам агрессии.

Последние новости войны в Израиле  


Израиль продолжает наносить удары по территории сектора Газа. Несмотря на призывы международного сообщества прекратить огонь, боевые действия не прекращаются. В ответ на обстрелы со стороны Израиля, сектор Газа выпустил десятки ракет. Местные СМИ сообщили о взрывах в Тель-Авиве и Иерусалиме, воздушная тревога срабатывала и в Ашкелоне.

ХАМАС называет заложников «гостями Газы»
ХАМАС называет заложников «гостями Газы»

Минувшей ночью ЦАХАЛ атаковал более 200 военных объектов в секторе Газа.

Полиция Израиля намерена вооружать добровольцев для отражения атак со стороны группировки ХАМАС. 

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан озвучил сроки окончания вооруженного конфликта. По его словам, конфликт на Ближнем Востоке завершится, когда палестинская группировка освободит заложников и сложит оружие.
  

Зеленскому отказали в визите в Израиль


Президент Украины Владимир Зеленский намеревался посетить Израиль совместно с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Однако израильские власти назвали возможную поездку «несвоевременной». Об этом сообщил израильский портал Ynet.

Жертвы войны в Израиле


Минздрав Палестины сообщил о 2,75 тыс. погибших в результате военных действий. Ранения получили 9,7 тыс. человек. В Израиле количество раненых превысило 3,7 тыс. человек, 1, 3 тыс. человек  погибли. В плену у членов группировки ХАМАС находится 199 человек.

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#война
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#жертвы
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В Кремле не смогли назвать дату будущей встречи Путина и Аббаса
Песков: встреча Путина с Аббасом готовится, но назвать ее дату пока сложно
17 октября 2023, 11:22

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина с главой Палестины Махмудом Аббасом готовится, однако ее дату назвать сложно из-за динамичного развития событий. Об этом Песков сообщил журналистам.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что эта встреча ранее была согласована.

Ранее Песков заявил, что угроза расширения палестино-израильского конфликта сохраняется. Он отметил, что на данный момент Путин не выступал с мирной инициативой по палестино-израильскому конфликту. По мнению Пескова, такие инициативы должны быть проработаны.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
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#израиль
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#министр
#встреча
#путин
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#байден
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Песков прокомментировал слова Байдена о «подавлении» Путина
Песков: США с трудом смогут объяснить, зачем Байдену подавлять Путина
17 октября 2023, 11:02

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обещание американского лидера Джо Байдена подавить Путина. Его слова передают РИА Новости. Представитель Кремля заявил, что у США нет объяснения такой позиции.

«Это не новые идеи. И Байден делает такие заявления, и европейские лидеры. Они все хотят подавлять Россию, все хотят подавлять Путина. Они с трудом могут объяснить, зачем им это нужно, они с трудом могут объяснить результативность своих усилий в этом направлении до сих пор», — заявил Песков журналистам.
Напомним, Джо Байден в интервью телеканалу CBS рассказывал о планах на второй президентский срок. Он заявил, что хочет подавить Владимира Путин и урегулировать ситуацию в Израиле.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что никаких доказательств поставок вооружений из КНДР в Россию нет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
#байден
#джо байден
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Доказательств поставок оружия из КНДР в Россию нет, заявили в Кремле
Песков: никто не предоставил доказательств поставок оружия из КНДР в Россию
17 октября 2023, 10:58

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких доказательств поставок вооружений из КНДР в РФ нет. Об этом Песков сообщил журналистам.
Пресс-секретарь российского президента отметил, что никто не имеет права вмешиваться в отношения двух государств. Он добавил, что британская и американская разведки регулярно говорят об этом, однако не предоставляют никаких доказательств.

Песков подчеркнул, что КНДР — это ближайший сосед России.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби бездоказательно заявил о том, что КНДР якобы поставила России вооружение для его последующего применения на Украине. Кирби утверждает, что КНДР якобы поставила РФ более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами. Примечательно, что никаких доказательств своих слов Кирби не привел.

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#дом
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#дома
#кндр
#песков
#рф
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В Госдуме призвали мировых лидеров остерегаться «проклятого рукопожатия» Зеленского
Шеремет призвал мировых лидеров остерегаться «проклятого рукопожатия» Зеленского
17 октября 2023, 10:54

Фото: iStock/PeopleImages

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что мировым лидерам стоит избегать «проклятого рукопожатия» президента Украины Владимира Зеленского.
«Считаю, что мировым лидерам и политикам вообще стоит хорошенько подумать, прежде чем встречаться с шоуменом Зеленским. Его проклятое рукопожатие оборачивается большими внутренними проблемами и громкими отставками», - цитирует РИА Новости Шеремета.

В качестве примера он привёл экс-премьера Британии Бориса Джонсона, экс-спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти, экс-спикера палаты общин парламента Канады Энтони Рота, которые покинули свои посты.

Шеремет отметил, что президент Украины становится «токсичной фигурой», которую уже начинают избегать в странах Запада. Сам же Зеленский воспринимает Европу в качестве лошади, а себя видит в роли злобного жокея, заключил депутат.

Накануне стало известно, что Зеленский собирался посетить ​Израиль на фоне обострения конфликта, однако там ему дали понять, что сейчас не лучшее время для визита в страну.

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#сша
#израиль
#президент
#депутат
#зеленский
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Президент Вьетнама назвал Россию приоритетным партнером
Глава Вьетнама: Ханой считает Москву приоритетным партнером во внешней политике
17 октября 2023, 10:48

Фото: iStock/Derek Brumby

Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг заявил, что Вьетнам считает Россию приоритетным партнером во внешней политике. Об этом глава Вьетнама сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла на полях III Международного форума «Один пояс, один путь».
Во Ван Тхыонг подчеркнул, что во Вьетнаме придают большое значение стратегическому партнерству и тесной связи, которые существуют между государствами на протяжении долгих лет.

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что отношения с Вьетнамом развиваются в дружеском ключе. Путин  отметил, что за первые 6 месяцев этого года товарооборот между государствами вырос более чем на 6 процентов.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для участия в международном форуме «Один пояс, один путь». Глава российского государства пробудет в Пекине два дня — 17 и 18 октября.

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#владимир путин
#президент
#китай
#отношения
#переговоры
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Путин провел переговоры с президентом Вьетнама
Путин: отношения с Вьетнамом развиваются в дружеском ключе
17 октября 2023, 10:38

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения с Вьетнамом развиваются в дружеском ключе. Об этом Путин сообщил на встрече с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, которая прошла на полях III Международного форума «Один пояс, один путь».
Глава российского государства отметил, что за первые 6 месяцев этого года товарооборот между государствами вырос более чем на 6 процентов. 

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для участия в международном форуме «Один пояс, один путь». Глава российского государства пробудет в Пекине два дня — 17 и 18 октября. 

В ходе встречи с лидером КНР ожидается обсуждение дальнейшего развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Сегодня российский лидер проведет серию двусторонних встреч с руководителями Вьетнама, Лаоса, Таиланда и Монголии. 

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#президент
#китай
#лидер
#песков
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СМИ: Израиль снова обстрелял фосфорными боеприпасами юг Ливана
Al Wataniya: Израиль обстрелял фосфорными боеприпасами юг Ливана
17 октября 2023, 10:28

Фото: iStock/vadimrysev

Армия обороны Израиля применила боеприпасы с белым фосфором при обстреле ливанских приграничных районов. Об этом сообщает Al Wataniya.
Сообщается, что обстрел был совершен преимущественно по населенным пунктам. В результате произведенного со стороны Израиля обстрела есть пострадавшие, но их точное число остается неизвестным.

Ранее правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Израиль в применении снарядов с белым фосфором, которые запрещены Женевской конвенцией. По информации объединения, ЦАХАЛ применил боеприпасы для обстрела Ливана и сектора Газа.

Напомним,  7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#израиль
#пострадавшие
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#боеприпасы
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#новости
#обстрел
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Президент США Байден отправится в Израиль
Джо Байден посетит Израиль 18 октября
17 октября 2023, 10:21

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Президент США Джо Байден приедет Израиль в среду, 18 октября.
Об этом сообщил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен, пишет ABC News. Визит Байдена должен продемонстрировать поддержку Израиля. Байден встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
 
«Во время поездки Байден услышит от Израиля, как он будет проводить свои операции, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения и обеспечить доставку гуманитарной помощи, которая не принесет пользы ХАМАСУ»,-сказал Блинкен. 
Президент США будет координировать свои действия с партнерами из Израиля для освобождения заложников. Также Байден может посетить Египет в ближайшее время.

Ранее израильское правительство попросило у США чрезвычайную помощь на 10 миллиардов долларов.

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