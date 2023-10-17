В Европе разгорелся скандал из-за фон дер Ляйен

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Политики Европейского союза обвиняют главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении своих полномочий. Об этом сообщает Politico.
Один из европейских дипломатов сравнил поведение фон дер Ляйен с королевским поведением, которое, безусловно, не одобряет большинство политиков. По мнению обозревателей, это может подорвать будущую поддержку главы Еврокомиссии, если она решит баллотироваться на второй срок.
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Екатерина Коршунова