В Европе разгорелся скандал с фон дер Ляйен

Фото: eeas.europa.eu
Председатель Евросовета Шарль Мишель и председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен вступили в несогласие по поводу Украины и борьбы за власть в Европейском Союзе, сообщает Spiegel.
В материале указывается, что в интервью Spiegel Шарль Мишель раскритиковала внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Отмечается, что Еврокомиссия была оскорблена и недовольна заявлениями о возможном вступлении Украины в ЕС.
Ранее Шарль Мишель сообщил немецким журналистам, что Украина, при выполнении всех необходимых условий, может присоединиться к Европейскому Союзу к 2030 году. В этом же интервью он обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении своих полномочий в области внешней политики. Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста отвергла эти обвинения.
В статье также отмечается, что сам Шарль Мишель предлагает Украине перспективу вступления в ЕС к 2030 году, что, по мнению некоторых, также является превышением полномочий.
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Ранее Шарль Мишель сообщил немецким журналистам, что Украина, при выполнении всех необходимых условий, может присоединиться к Европейскому Союзу к 2030 году. В этом же интервью он обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении своих полномочий в области внешней политики. Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста отвергла эти обвинения.
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Артем Кузьмин