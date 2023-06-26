В Европе создадут прототип системы защиты от гиперзвукового оружия

Фото: iStock
В публикации говорится, что проект такой системы внесет значительный вклад в укрепление в Европе «индустрии суверенных ракетных систем». Также планируется, что проект повысит конкурентоспособность промышленности в европейских странах.
«Технологии в области гиперзвука развиваются. MBDA хочет оставаться в авангарде инноваций и вести Европу на пути к наиболее эффективному решению по сдерживанию гиперзвуковых угроз», — цитирует издание слова Беранже.
Читайте также:
— Новые российские фрегаты вооружат «Цирконами»;
— Посла Украины вызовут в МИД Израиля после обвинений в пророссийской позиции;
— Десять тысяч британцев подписали петицию об отмене антироссийских санкций.